Мама певца Shaman заявила, что догадывалась о его отношениях с Мизулиной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Мама заслуженного артиста России Shaman Людмила Дронова в беседе с Пятым каналом заявила, что догадывалась о его отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

"В принципе, я догадывалась. Девочки в группах обсуждали опять же этот вопрос. Очень часто обсуждали фанатки", – сказала собеседница телеканала.

Дронова сообщила, что счастлива за сына и одобряет его выбор. По словам женщины, она давно знакома с главой Лиги безопасного интернета и считает ее хорошим человеком. Мать артиста пожелала Shaman и Мизулиной обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание.

"Катя – замечательный друг, она верный друг. Очень заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово", – заявила мама певца.

Shaman и Мизулина официально заявили о своих отношениях на концерте "Ты моя". Мероприятие проходило на площадке "Live Арена". Певец пригласил возлюбленную на сцену, после чего вручил ей букет цветов.

До этого Shaman сделал вид, что поцеловал Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.