Shaman предложил создать русский "Грэмми"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) выступил с предложением создать российскую музыкальную премию международного уровня. Об этом он заявил ТАСС во время встречи со студентами института "Первая академия медиа" РЭУ имени Плеханова.

Он отметил, что главное в создании подобной премии – не связывать ее с зарубежными проектами и не проводить аналогий. По его словам, следует сделать что-то свое и качественное.

Также Shaman предположил, что работа над этим проектом уже проводится. Он добавил, что с радостью согласился бы стать членом жюри подобного конкурса.

"Зачастую мы используем слово "аналогия". У нас огромное количество талантливых людей, нам не нужна коннотация или пародия", – подчеркнул артист.

Ранее Shaman заявлял, что у него нет в планах идти в политику. По его словам, он может сделать больше "на сцене со своей музыкой".

До этого в интернете широко обсуждали его отношения с Екатериной Мизулиной. Свой союз пара впервые публично подтвердила 9 марта на концерте "Ты моя".