Shaman заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда "Я русский"

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Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, зачем подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Я русский". В беседе с РИА Новости певец заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда и хотел привлечь внимание предпринимателей, использующих название его песни в корыстных целях.

"Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу "Я русский" для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан", – объяснил исполнитель.

Отказ в регистрации товарного знака дает гарантию того, что название песни не достанется никому, считает Shaman. Он выразил надежду на то, что раздутый скандал "сделает свое дело и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может использовать сакральные для нашего народа слова".

Певец подал заявки в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский" осенью 2024 года. Сообщалось, что под товарным знаком планировалось продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности.

Позже лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выразил надежду, что Shaman откажется от регистрации бренда "Я русский". Он подчеркнул, что всегда относился хорошо к артисту и его творчеству и продолжает быть его преданным поклонником, а также отметил, что песня "Я русский" стала гимном СВО.