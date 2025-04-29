Shaman рассказал о получении благодарственного письма от Путина

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) рассказал, что получил благодарственное письмо от Владимира Путина. Этим событием он поделился в своем телеграм-канале.

Певец отметил, что благодарственное письмо было направлено за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Ранее Shaman заявлял, что не планирует идти в политику. По его словам, на сцене со своей музыкой он может добиться большего. Артист подчеркнул, что его мечта – чтобы песни на русском языке слушали, любили и пели во всем мире. Композиции могут появиться в школьной программе. Решение будет принято летом.

До этого Shaman говорил, что его с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной связывает любовь к России.