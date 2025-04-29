Продюсер Фадеев заявил, что его патриотические песни хотят петь в детсадах

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Поклонники просят Максима Фадеева опубликовать минусы выпущенных им патриотических песен, сообщил советский и российский композитор, музыкальный продюсер в телеграм-канале.

"Есть идея в преддверии юбилея Победы выпустить ЕР c инструментальными версиями песен "Журавли", "Тише", "Обязательно вернусь", "Время мужчин", "Родина-Мать", "Скажите детям", "Ты все равно жив". Выпускаем?" – написал Фадеев.

По его словам, фанаты хотят петь композиции в детских садах, школах и на городских мероприятиях.

Ранее продюсер рассказал, что у него 20 лет назад выявили 90% глухоту. Композитор отметил, что в 16–24% случаев потеря слуха происходит по причине громкого шума в клубах или наушниках. Он порекомендовал фанатам поберечь слух своих родных.