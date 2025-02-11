Максим Фадеев назвал знакомство с Наргиз самым большим сожалением в жизни

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Продюсер Максим Фадеев признался, что до сих пор разочарован сотрудничеством с певицей Наргиз. Композитор назвал знакомство с исполнительницей самым большим сожалением в его жизни, сообщает Pravda.Ru .

О своем отношении к певице, сделавшей татуировку со Степаном Бандерой, Фадеев написал в личном блоге. Продюсер даже не стал полностью писать ее имя, чтобы показать, как он относится к артистке, отмечается в сообщении.

В прошлом году продюсер заявил , что слова певицы Наргиз являются экстремизмом. Он призвал МВД и ФСБ изучить концертную деятельность дяди исполнительницы Фарруха Закирова.

Ранее Максим Фадеев рассказал , что больше не общается с бывшей солисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной. По его словам, он не поддерживает общение ни с кем из бывших участниц. При этом композитор подчеркнул, что относится к певице с теплом.