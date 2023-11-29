Фадеев назвал заявление певицы Наргиз экстремизмом

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Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что слова певицы Наргиз являются экстремизмом. В своем телеграм-канале он призвал МВД и ФСБ изучить концертную деятельность ее дяди Фарруха Закирова.

"Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это все происходит публично", – указал он.

Вместе с тем он выразил мнение, что Наргиз позволяет себе такое из-за своего дяди, который продолжает гастролировать и зарабатывать на территории РФ.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал певицу "неблагодарной свиньей".

"Я в принципе специфику такой категории людей понимаю – она очень больной человек, она загнала себя в этот угол. Посмотрите, как она со своим мужем поступила, которого она кинула, когда она приехала из Америки. Она была просто никто", – заявил Пригожин.

Он добавил, что о певице узнали только благодаря Фадееву. Пригожин также указал, что Наргиз "ведет себя как животное". Вместе с тем он выразил сожаление, что ранее работал с ней. Продюсер заявил, что по просьбе Фадеева снялся в ее клипе бесплатно.

Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В ходе беседы певица назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала украинскую армию.

Наргиз также назвала конфликт с Москвой ее "личной войной", от которой она "приболела психически". По словам Вована и Лексуса, певица рассказала, как попала на шоу "Голос" и страдала, живя в российской столице.

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