Life: против Наргиз требуют возбудить уголовное дело из-за тату с Бандерой

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Представители общественного движения "Зов народа" направили обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить на реабилитацию нацизма и демонстрацию нацистской атрибутики певицу Наргиз Закирову, которой закрыли въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает Life.ru.

Поводом для соответствующего обращения общественников стала опубликованная певицей в соцсетях фотография, на котором она продемонстрировала новое тату с создателем украинского националистического движения Степаном Бандерой.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Во время разговора с ними она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ. Артистка также назвала конфликт с Россией ее "личной войной", от которой она "приболела психически". По словам пранкеров, певица рассказала, как попала на шоу "Голос" и страдала, живя в Москве.

Уточняется, что виноватым в этом Наргиз считает своего бывшего продюсера Максима Фадеева, который якобы "до сих пор строит ей козни по всему миру". Кроме того, женщина показала татуировку с трезубцем на руке и отметила, что набьет еще тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.

