Продюсер Фадеев заявил, что не поддерживает общение с экс-участницей Serebro Серябкиной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Продюсер Максим Фадеев рассказал на странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что больше не общается с экс-солисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной. По его словам, он не поддерживает общение ни с кем из бывших участниц.

Продюсер объяснил, что на это есть много причин.

"Но при этом я отношусь к ним с теплом", – добавил Фадеев.

Кроме того, он выразил сомнения в том, что Серябкина напишет песни для нового состава группы.

Поп-группа Serebro существовала с 2006 по 2019 год. В 2024 году Фадеев сообщил о перезапуске коллектива. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди.

В 2019 году Фадеев сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работавшими в его компании MALFA. Продюсер отметил, что весь контент отдан артистам в безвозмездное пользование. Исключением оказались два артиста, с которыми не были достигнуты договоренности.