Максим Фадеев начал поиски новой солистки в проект Глюк'оZа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Продюсер Максим Фадеев начал поиски новой солистки для проекта Глюк'oZa, при этом кастинг он проводить не собирается. Об этом композитор сообщил в Instagram (соцсеть заблокирована в России; продукт компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Присылайте анкеты. Контакты везде есть", – написал Фадеев.

Между тем продюсер признался , что до сих пор разочарован сотрудничеством с певицей Наргиз. Композитор назвал знакомство с исполнительницей самым большим сожалением в его жизни.

Певицу Глюкозу (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.) задержали в Шереметьево в октябре 2024 года и выписали штраф в 5 тысяч рублей из-за того, что она находилась в состоянии наркотического опьянения. При этом от медосвидетельствования артистка отказалась. Сама исполнительница заявляла , что скандал с наркотиками связан с преследованиями "одного влиятельного человека".