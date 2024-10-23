Певицу Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о своем задержании в Шереметьево. По ее словам, ей выписали штраф в 5 тысяч рублей из-за того, что она якобы находилась в состоянии наркотического опьянения. При этом от медосвидетельствования артистка отказалась.

По информации телеграм-каналов, Глюкоза вышла из самолета, шатаясь и с трудом держась на ногах. В итоге ее неадекватное поведение привлекло внимание полиции.

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