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Новости

23 октября, 23:30

Шоу-бизнес

Певицу Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков

Певицу Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков

"Безопасный город": певица Глюкоза оштрафована на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

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Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о своем задержании в Шереметьево. По ее словам, ей выписали штраф в 5 тысяч рублей из-за того, что она якобы находилась в состоянии наркотического опьянения. При этом от медосвидетельствования артистка отказалась.

По информации телеграм-каналов, Глюкоза вышла из самолета, шатаясь и с трудом держась на ногах. В итоге ее неадекватное поведение привлекло внимание полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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