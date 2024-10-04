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04 октября, 22:30

Шоу-бизнес

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта по делу блогеров Чекалиных

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта по делу блогеров Чекалиных

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Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта по делу блогера Лерчек. Это бизнес-партнер Валерии и Артема Чекалиных.

Всех троих обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей по подложным документам. В суде Валерия Чекалина расплакалась, теперь она обязана находиться в своем доме в коттеджном поселке. Ей запрещено общаться с другими фигурантами дела. Ее бывшего мужа также отправили под домашний арест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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