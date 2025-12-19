США опубликуют сотни тысяч новых документов по делу Эпштейна

Фото: AP Photo/New York State Sex Offender Registry

Минюст США в ближайшее время планирует опубликовать несколько сотен тысяч новых документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом рассказал заместитель генпрокурора США Тодд Бланш в интервью Fox News.

"Эти документы будут поступать в самых разных формах: фотографии и другие материалы, связанные со всеми расследованиями в отношении Эпштейна", – уточнил Бланш.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу Эпштейна в ноябре этого года. Минюст передал конгрессу почти 50 тысяч страниц документов.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.