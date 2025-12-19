Демократы США нашли фото Гейтса с молодой девушкой в архивах Эпштейна

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/oversightdems

Члены комитета по надзору палаты представителей США от Демпартии в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна опубликовали фото американского миллиардера, сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса в компании с молодой девушкой. Об этом пишет RT со ссылкой на CBS News.

На снимке миллиардер стоит рядом с неизвестной женщиной, чье лицо засекречено. Журналисты напомнили, что ранее Гейтс подтверждал свои встречи с Эпштейном. По его словам, он проводил время с финансистом, чтобы получить пожертвования и завести связи в рамках своей благотворительной деятельности. В 2021 году Гейтс признал это "огромной ошибкой".

Всего демократы опубликовали 68 снимков, которые ранее не фигурировали в СМИ. Например, появились фото Эпштейна в самолете с известным лингвистом Ноамом Хомским, снимки финансиста в окружении женщин, паспорт неизвестной украинки, а также фотографии обнаженной девушки, на теле которой написаны цитаты из романа "Лолита" Владимира Набокова. Кроме того, сама книга видна на заднем плане одного из снимков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу Эпштейна. Минюст Штатов передал конгрессу почти 50 тысяч страниц документов.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

