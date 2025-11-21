Форма поиска по сайту

21 ноября, 05:24

Политика

Белый дом объяснил, почему Трамп оскорбил журналистку за вопрос об Эпштейне

Фото: depositphotos/tupungato

Президент США Дональд Трамп может позволить себе резкие заявления в адрес журналистов из-за того, что он беспокоится по поводу ложных публикаций в СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ранее Трамп оскорбил журналистку издания Bloomberg, которая пыталась спросить у лидера США, почему бы не опубликовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна, если в них, по мнению Трампа, нет ничего компрометирующего. В ответ на это глава Белого дома сказал ей: "Тихо, свинка".

Левитт отметила, что Трамп является очень прямым и честным человеком, что стало одной из причин его переизбрания на пост президента.

"Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации", – добавила она.

Спустя несколько дней после этого инцидента Трамп все же подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу Эпштейна. Министерство юстиции передало конгрессу США почти 50 тысяч страниц документов.

Генпрокурор США Пэм Бонди отмечала, что Минюст опубликует материалы Эпштейна в течение 30 дней. Правоохранители постараются обеспечить максимальную прозрачность при обнародовании файлов.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

