Минюст США намерен расследовать связи Эпштейна с Клинтоном

Фото: ТАСС/Zuma

Минюст США намерен расследовать связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с экс-президентом США Биллом Клинтоном и другими высокопоставленными лицами, сообщает генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон является одним из самых компетентных и заслуживающих доверия прокуроров в стране, и я поручила ему возглавить это дело", – написала Бонди в соцсети Х.

Она отметила, что министерство юстиции будет действовать "быстро и добросовестно", предоставляя ответы.

Эпштейна арестовали в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По мнению американского предпринимателя Илона Маска, Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна, так как сам в нем фигурирует. Однако глава Белого дома назвал дело "скучным" и отметил, что не выступает против раскрытия подтвержденной информации.