ABC: Эпштейн консультировал советника Трампа Бэннона во время его первого президентства

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле несовершеннолетними, поддерживал связь со Стивом Бэнноном, советником лидера США Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Об этом сообщил телеканал ABC.

Со ссылкой на электронную переписку между Эпштейном и Бэнноном от 2018 года утверждается, что финансист называл советника своим другом. В одном из писем Бэннон хвалился новостью, которая сообщала о недооценке немецкими СМИ его опасности, на что Эпштейн отреагировал положительно.

Во время другого диалога финансист заявлял о желании отставки председателя ФРС Джерома Пауэлла и экс-главы Минфина США Стивена Мнучина. Эпштейн положительно оценил работу Мнучина, но подчеркнул, что отставка Пауэлла важнее вывода американских войск из Сирии и отставки экс-главы Минобороны Джеймса Мэттиса.

Также финансист выражал мнение, что дочери американского лидера Иванке и ее мужу Джареду Кушнеру стоит покинуть посты советников президента США.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Позже стало известно о его смерти в тюрьме. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

Американский предприниматель Илон Маск указывал, что Трамп до сих пор не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. Глава Белого дома назвал дело "скучным" и подчеркнул, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации.

