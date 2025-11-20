Минюст США обнародует файлы Эпштейна в течение 30 дней после подписания проекта

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Минюст США опубликует материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна в течение 30 дней после подписания соответствующего законопроекта президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила генпрокурор США Пэм Бонди.

"Мы будем следовать закону, принятому обеими палатами. Вчера вечером он еще не был подписан, но мы продолжим следовать закону. Опять же, защищая жертв, но при этом обеспечивая максимальную прозрачность", – цитирует Бонди РИА Новости.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий Минюст опубликовать материалы дела Эпштейна. В поддержку документа проголосовали 427 конгрессменов, против выступил лишь один законодатель.

Сенат США, в свою очередь, заочно принял данный законопроект. С таким предложением выступил лидер демократического меньшинства Чак Шумер. На фоне одобрения проекта о файлах Эпштейна Трамп призвал не отвлекаться от достижений его администрации.

Эпштейна арестовали в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По мнению бизнесмена Илона Маска, лидер США Дональд Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. Трамп, в свою очередь, назвал дело "скучным" и заявил, что не выступает против раскрытия подтвержденной информации.