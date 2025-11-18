Палата представителей США приняла проект о публикации данных по делу Эпштейна

Фото: ТАСС/AP/Rod Lamkey

Палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий Минюст страны опубликовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку "Акта о прозрачности материалов Эпштейна" проголосовали 427 конгрессменов, против выступил лишь один законодатель. Теперь документ направляется на рассмотрение в сенат США.

Эпштейна арестовали в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По мнению бизнесмена Илона Маска, лидер США Дональд Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. Трамп, в свою очередь, назвал дело "скучным" и заявил, что не выступает против раскрытия подтвержденной информации.

Минюст США также расследует связи Эпштейна с экс-президентом США Биллом Клинтоном и другими высокопоставленными лицами.