Сенат США заочно одобрил законопроект об обнародовании дела Эпштейна

Фото: ТАСС/Zuma

Сенат США заочно принял законопроект, который обяжет Минюст обнародовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заседание верхней палаты.

Принять проект заочно предложил лидер демократического меньшинства Чак Шумер. Его предложение было принято без каких-либо возражений. Таким образом, сенат примет законопроект, как только он поступит из палаты представителей США.

На фоне принятия проекта об обнародовании дела Эпштейна президент США Дональд Трамп призвал не отвлекаться от достижений его администрации.

"Мне все равно, когда сенат примет законопроект палаты представителей, будь то сегодня вечером или в ближайшем будущем, я просто не хочу, чтобы республиканцы отвлекались от всех наших побед", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Среди особых достижений своей команды Трамп выделил закрытие границ, запрет на участие мужчин в женских видах спорта, снижение налогов, прекращение комплекса мер DEI ("Разнообразие, равенство и инклюзивность"), остановку рекордной инфляции, прекращение восьми войн, восстановление Вооруженных сил США и прочее.

Палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий Минюст страны опубликовать материалы дела Эпштейна. В поддержку документа проголосовали 427 конгрессменов, против выступил лишь один законодатель.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По словам американского предпринимателя Илона Маска, Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна, так как сам в нем фигурирует. Однако глава Белого дома назвал дело "скучным" и отметил, что не выступает против раскрытия подтвержденной информации.