19 декабря, 21:10

Происшествия

Футбольного судью Егорова задержали по делу московского "Торпедо"

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/ТА/Вячеслав Евдокимов

Российского футбольного судью Егора Егорова задержали по делу московского "Торпедо", рассказал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

"18 декабря Егор пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили. Похоже, начались конкретные движения по нечистым на руку арбитрам", – написал он.

Ранее по обвинению в подкупе судей был задержан совладелец "Торпедо" Леонид Соболев, а вместе с ним и бывший гендиректор ФК Валерий Скородумов.

По версии следствия, с марта по май 2025 года они предлагали главному арбитру более миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу.

Позже суд отправил Скородумова и Соболева в СИЗО, а контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) исключил "Торпедо" из числа участников Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.

По этому же делу правоохранители задержали арбитра Богдана Головко. Ему через посредника были переданы 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат игры между "Торпедо" и "Камазом".

