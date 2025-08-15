Олег Кононов покинул пост главного тренера ФК "Торпедо"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Московский футбольный клуб "Торпедо" и главный тренер Олег Кононов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщила пресс-служба команды.

Тренер возглавлял клуб с января 2024 года. Под его руководством "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге в сезоне-2024/25.

"Благодарим за работу и желаем успехов в карьере", – добавили в пресс-службе.

Ранее клуб исключили из числа участников Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовали на пять миллионов рублей из-за скандала с договорным матчем и подкупом судей. Место столичной команды занял "Оренбург".

Совладелец "Торпедо" Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов арестованы. Более того, их отстранили от осуществления деятельности, связанной с футболом, на 5 и 10 лет соответственно.

Под домашний арест также отправлен арбитр Богдан Головко, которому через посредника были переданы 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат игры между "Торпедо" и "Камазом".