"Торпедо" потерпело поражение в чемпионате России по футболу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Торпедо" потерпело поражение "Спартаку" из Костромы в рамках четвертого тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

Матч, состоявшийся на стадионе "Арена Химки", закончился со счетом 0:1 в пользу последних.

Как передает Агентство "Москва", "Торпедо" успешно начало игру, создав за первые 15 минут несколько опасных моментов и перехватив инициативу. Однако на 41-й минуте защитник "Спартака" Денис Жиломостных воспользовался неразберихой в штрафной зоне "автозаводцев" и забил гол после подачи углового.

Во втором тайме столичные футболисты пытались активно переломить ход игры, но команде не хватило точности. В результате гол "Спартака" остался единственным в этом матче.

В следующем, пятом туре "Торпедо" проведет домашний матч против "Урала" из Екатеринбурга.

