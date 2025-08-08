Товарищеский матч по футболу пройдет между Россией и Ираном 10 октября

Фото: 123RF/vitold3212

Российская и иранская сборные по футболу проведут товарищеский матч 10 октября. Встреча пройдет на "Волгоград-Арене", сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

О старте билетной программы и времени начала матча станет известно позже.

Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча с Иорданией 4 сентября. Команда тренера Валерия Карпина сыграет на своем поле. Город и стадион будут объявлены дополнительно.

Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в Международную федерацию футбола, Азиатскую конфедерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций и Ассоциацию футбола Иордании, в котором попросила не допустить матч с Россией. В свою очередь, Ассоциация футбола Иордании заявила, что не будет отменять товарищеский матч с российской сборной из-за требований УАФ.

Кроме того, сборная России по футболу сыграет в Эр-Райяне с катарской командой 7 сентября на стадионе "Аль-Садд". Матч будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).

