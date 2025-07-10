Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 16:39

Политика

Госдума отклонила законопроект об отмене системы Fan ID

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Госдума отклонила законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах.

Обязательная идентификация и аутентификация зрителей и участников спортивных соревнований, указанных в перечне российского кабмина, была введена с 1 июня 2022 года. В число таких турниров вошли два соревнования по одному вида спорта – чемпионат России по футболу и финал Кубка России.

С февраля 2023 года Fan ID можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность человека, а также наличие учетной записи на портале "Госуслуги".

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко говорил, что в хоккее карту болельщика не планируют вводить, а в футболе она применяется исключительно ради безопасности фанатов.

На матч за Суперкубок России пустят только с паспортом болельщика

Читайте также


политикаспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика