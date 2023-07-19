Чернышенко заявил, что РФ не планирует отказываться от Fan ID в футболе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

От карты болельщика в футболе не планируется отказываться, в хоккее данную меру и не намеревались вводить. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в хоккее существует другая культура посещения матчей.

"В футболе вводилась исключительно из за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов", – цитирует вице-премьера РФ РИА Новости.

До этого стало известно, что карту болельщика оформили почти миллион россиян, больше всего желающих зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В Минцифры добавили, что системы идентификации и контроля доступа справились со своей задачей. На матчах в 11 городах и на 16 стадионах побывали более миллиона болельщиков.

Fan ID с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале "Госуслуги". На приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя.

Fan ID можно получить по упрощенной схеме с 26 мая