Почти миллион россиян оформили Fan ID

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Карту болельщика оформили почти миллион россиян, больше всего желающих зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Об этом Минцифры России сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что за этот футбольный сезон провели 148 матчей с использованием карт болельщика. На конец сезона выдали 967 тысяч карт. В Москве их оформили 135,2 тысячи человек, в Санкт-Петербурге – 129 тысяч, в Краснодарском крае – 120 тысяч, в Нижегородской области – 86,7 тысячи, в Ростовской области – 76,7 тысячи. При этом 64% Fan ID принадлежат мужчинам, 36% – женщинам.

В Минцифры добавили, что системы идентификации и контроля доступа справились со своей задачей. На матчах в 11 городах и на 16 стадионах побывали более миллиона болельщиков.

Также министерство напомнило, что с 26 мая карту болельщика пенсионеры, инвалиды и дети до 14 лет могут оформить онлайн без посещения МФЦ.

Fan ID с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале "Госуслуги". При приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя.

Карта болельщика необходима для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.

Fan ID можно получить по упрощенной схеме с 26 мая