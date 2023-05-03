Правительство упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Кабмин РФ упростил получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале правительства.

Отмечается, что упростить процедуру получения карты болельщика для перечисленных категорий населения ранее поручил Владимир Путин.

"В России начнут действовать новые правила оформления карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров независимо от вида пенсии", – говорится в публикации.

Так, с 26 мая идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно. В правительстве объяснили, что для автоматического оформления Fan ID необходимо, чтобы сведения о ребенке были представлены в подтвержденном аккаунте родителя или законного представителя на портале "Госуслуги".

В свою очередь, инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить паспорт болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок.

Кроме того, правительство рекомендовало субъектам РФ предусмотреть на стадионах отдельные окна, через которые пенсионеры и инвалиды смогут получить Fan ID без очереди.

Fan ID с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале "Госуслуги". При приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя.

Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".



Болельщикам рассказали, как оформить Fan ID