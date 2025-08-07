Форма поиска по сайту

07 августа, 16:55

Иордания не намерена отменять футбольный матч с Россией из-за требований Украины

Фото: jfa.com.jo

Ассоциация футбола Иордании заявила, что не будет отменять товарищеский матч с российской сборной из-за требований Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

УАФ указывала, что направила письмо в Международную федерацию футбола, Азиатскую конфедерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций и Ассоциацию футбола Иордании, в котором попросила не допустить матч с Россией.

"Матч пройдет согласно плану", – говорится в заявлении.

Также Российский футбольный союз подтвердил проведение товарищеского матча с Иорданией 4 сентября. Команда тренера Валерия Карпина сыграет на своем поле. Город и стадион будут объявлены дополнительно.

Сборная России сыграет с Катаром в товарищеском матче

