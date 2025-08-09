Станкович прокомментировал слухи о возможном увольнении из "Спартака"

9 августа московский "Локомотив" обыграл дома "Спартак" со счетом 4:2 в 4-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Хет-трик в составе "железнодорожников" оформил 20-летний полузащитник Алексей Батраков. Как красно-зеленые оформили четвертую победу подряд в чемпионате против принципиального соперника по столичному дерби, увидел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 4:2 (1:1)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Батраков, 18, 79, 86, Воробьев, 49 – Мартинс, 26, Барко, 78 (с пенальти).

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Монтес, Сильянов, Баринов, Карпукас, Бакаев (Годяев, 88), Батраков, Руденко (Рамирес, 65), Воробьев (Комличенко, 79).

"Спартак": Максименко, Маркиньос (Дмитриев, 57), Бабич, Литвинов, Дуарте, Умяров, Фернандеш, Мартинс (Угальде, 70), Барко, Солари (Массалыга, 90), Гарсия (Заболотный, 70).

Предупреждения: Воробьев, 13; Монтес, 28; Бакаев, 82.

"Локомотив" и "Спартак" на старте нового сезона РПЛ вызывают у своих болельщиков диаметрально противоположные эмоции. "Железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова в первых трех турах набрали 9 очков из 9 возможных и забронировали первое место в таблице, а вот красно-белые Деяна Станковича взяли только 4 балла и пока наработали только на подвал табели о рангах. Понятно, что это только начало чемпионата, и все еще не раз поменяется кардинальным образом. Но критика в сторону сербского специалиста среди болельщиков и СМИ продолжает потихоньку нарастать.

При этом противостояние "Локомотива" и "Спартака" в нынешнем виде – это не только столичное дерби, но и столкновение двух философий. Галактионов который год подряд строит команду на основе российского костяка, тогда как Станковичу продолжают привозить футболистов из-за рубежа за солидный прайс. В частности, все еще адаптируется к России экс-полузащитник турецкого "Бешикташа", самый дорогой трансфер в истории "Спартака" (по версии продавца, красно-белые заплатили 27 миллионов евро) Жедсон Фернандеш. До дерби португалец провел лишь тайм в прошлой встрече против "Акрона" (1:1), не показав на поле чего-то сверхъестественного. Но по своему потенциалу это претендент на статус суперзвезды не только красно-белых, но и всей лиги.

И уже в начале встречи Жедсон едва не принес своей новой команде пенальти. Хавбек одним финтом у лицевой убрал Артема Карпукаса и вошел в штрафную, где рухнул от контакта с Максимом Ненаховым. Главный арбитр матча Сергей Иванов сразу поставил на точку, но вмешался VAR. После серии повторов стало ясно, что первым бил по ногам именно португалец – пенальти отменен.

А вот "Локо" свой стандарт на 18-й минуте заработал легитимно. Капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов пальнул со штрафного метров с 30, при этом голкипер красно-белых Александр Максименко почему-то решил не выставлять стенку. Мяч с огромной скоростью полетел без барьеров на своем пути прямо в голкипера, а тот кулаками отбил его в сторону Алексея Батракова. Голова полузащитника нашла контакт с мячом в нижней точке, и ударом прической 20-летний талант "железнодорожников" прошил вратаря – 1:0.

При этом в таком виде счет на табло надолго не задержался. На 26-й минуте сработал высокий прессинг "Спартака" на левом фланге, Маркиньос вырезал фирменный кросс на влетевшего в штрафную Кристофера Мартинса, и люксембуржец без сопротивления внес мяч в сетку – 1:1.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В целом же моментов до перерыва было немного: "Локо" избрал игру вторым номером, но многого в контратаках не сыскал, а "Спартак" с трудом проходил защиту хозяев. Стыков, в том числе жестких, тоже было немало, и многие из них Иванов прощал в угоду темпу и зрелищности игры. Однако Станкович был настолько этим взбешен, что устроил заварушку с арбитрами и игроками "Локо" у лестницы в подтрибунное помещение. До драки хоть и не дошло, но температура в чаше стадиона в дождливый прохладный московский вечер резко повысилась.

Еще жарче стало после быстрого гола "железнодорожников" на 49-й минуте. Разыграли в три касания: Батраков сделал шикарную диагональ со стандарта на правый край штрафной, защитник Евгений Морозов влет прострелил в центр между ног Алексиса Дуарте, а форвард "Локо" Дмитрий Воробьев аккуратно подставил бутсу под мяч – 2:1.

После гола "Спартак" поддавил, при этом Станкович решился на, как показалось на первый взгляд, спорные замены. Главный тренер красно-белых убрал с поля автора голевой передачи Маркиньоса, чьи кроссы во многом создавали основную остроту у ворот голкипера хозяев Антона Митрюшкина, а также автора забитого мяча Кристофера Мартинса. Как пояснит Станкович позднее, латиноамериканец был не готов проводить полный матч по медицинским причинам, а уход европейца продиктован желанием усилить игру в атаке за счет выхода на поле дополнительного форварда.

Одна из двух замен в итоге сыграла: вышедший вместо бразильца Игорь Дмитриев свое появление полностью оправдал, накручивая соперников на левом фланге и в конечном итоге заработав на себе пенальти. Полузащитник "Спартака" оббежал Ненахова и влетел в штрафную, где его вопреки всем правилам снес Зелимхан Бакаев. Эсекьель Барко тонким ударом в угол пробил Митрюшкина – 2:2 на 78-й минуте.

Однако второй тур подряд красно-белые стремительно пропускают после своего забитого мяча. В игре против "Акрона" из-за этого "Спартак" упустил победу в концовке, а с "Локомотивом" команда Станковича вновь дала обойти себя в счете. Хозяева быстро разыграли мяч на чужой половине слева направо, Бакаев из антигероя резко превратился в героя за счет блестящего кросса на дальнюю штангу, где Батраков со своим ростом в 171 сантиметр перевисел громадных центральных защитников "Спартака" и головой забросил мяч в сетку – 3:2. После гола Барко к тому моменту прошла от силы минута.

Но дублем суперталант "Локо" не ограничился. На 86-й минуте партнеры за счет мелких передач вывели Батракова на ударную позицию по центру в районе полукруга штрафной, и Алексей аккуратным точным выстрелом опять пробил Максименко – хет-трик 20-летней звезды российского футбола! Плюс ко всему это его шестой гол в четырех играх чемпионата, что дарует ему статус лучшего бомбардира РПЛ прямо сейчас.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

После такого нокаута гости оправиться уже не смогли, а Деян Станкович на тренерской скамейке, как часто бывало в последних матчах, сидел скрестив ладони уставившись в землю. Жуткое начало сезона для красно-белых. В эфире "Матч ТВ" наставник "Спартака" поздравил соперника с победой и отметил, что успеха добился тот, кто больше этого хотел.

"Насколько велико давление на меня после такого старта сезона? Не знаю, возможно, со стороны это видится лучше. Я остаюсь профессионалом и ни в коем случае не сдаюсь. Это не свойственно мне, особенно в сложной ситуации", – сказал Станкович после игры.

При этом на пресс-конференции журналисты спросили специалиста о возможном увольнении и слухах, что ему дали примерно пять матчей на исправление ситуации. Эти разговоры он назвал ложью, а вот возможную отставку прокомментировал обтекаемо.





Деян Станкович главный тренер "Спартака" Есть два вида тренеров – который уже уволен или который будет уволен. Но есть и третий: который может уйти сам. Подумайте, к какой категории я отношусь.

Тренер-триумфатор Михаил Галактионов в свою очередь в эфире "Матч ТВ" похвалил своих подопечных за хорошую "черновую работу" и организацию в обороне во втором тайме. При этом отдавать все лавры Батракову в этом матче он не стал.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" Это общекомандная работа, в рамках которой игроки себя показывают и развивают. Исполнительское мастерство у Леши есть, сегодня прекрасный матч для него. Почему при своем невысоком росте он забивает головой? Это выбор позиции, чувство мяча и техническое исполнение. Не обязательно обладать высокими габаритами, самое главное – качественная нацеленная подача и оказаться в нужном месте.

Галактионов и его команда после четырех побед подряд на старте сезона РПЛ единолично возглавляет турнирную таблицу, и в оставшихся матчах 4-го тура никто оттуда "железнодорожников" не скинет. А вот "Спартак" пока находится на катастрофическом для себя 11-м месте, что амбициям клуба уж точно никак не соответствует. С учетом того, что впереди у красно-белых в чемпионате суперматч против "Зенита" 16 августа, настроения у фанатов наверняка не самые радужные.

"Локомотив" в свою очередь в тот же день отправится добывать пятую победу в Калининград, где квартируется местная "Балтика". Однако просто красно-зеленым точно не будет, так как новичок РПЛ в первых четырех турах набрал 8 очков и ни разу не проиграл. Битва с командой Андрея Талалаева обещает быть нешуточной.

