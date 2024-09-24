В центре в Москве, где тренер издевался над ребенком-инвалидом, прокомментировали инцидент

Фото: Москва 24

Управляющая бассейном в оздоровительном центре на юге Москвы Ксения, где тренер издевался над ребенком-инвалидом, прокомментировала случившееся и выразила сожаление из-за его поведения в беседе с Москвой 24.

"Тренер очень хороший. О нем много положительных отзывов. Нам очень жаль, что так получилось. И почему. С ним очень много занималось особенных детей", – рассказала представитель центра.

Ксения подчеркнула, что у этого тренера есть все необходимые документы, а также сертификаты по гидрореабилитации. По ее словам, он полноценно работал с детьми. У тех, кто у него занимался, были заметны результаты, в том числе они начинали ходить и говорить.

Однако в самом центре на юге столицы тренер работал всего три месяца.

Об инциденте с издевательством над ребенком-инвалидом в Москве стало известно 23 сентября. Правоохранительные органы обратили внимание на видеозапись, которая распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как тренер детского бассейна Child Ocean держит ребенка-инвалида за руки, насильно погружая его в воду с головой. При этом известно, что мужчина уже не впервые проявляет агрессию на работе.