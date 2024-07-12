Двое граждан Таджикистана задержаны в Уфе за истязание 16 детей

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Правоохранители освободили 16 детей, которых били и незаконно удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. Об этом СУ СК России по Башкирии сообщает на сайте.

По данным ведомства, удерживаемым от 4 до 16 лет, часть из них – граждане Таджикистана. Один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин.

Ночью 12 июля следователи и оперативники задержали злоумышленников и освободили детей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Дети помещены в специализированные соцучреждения, где им при необходимости окажут медицинскую и психологическую помощь. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что родители освобожденных детей находятся на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Полицейские начали в отношении взрослых проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.

Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку после избиения мужчиной ребенка во дворе одного из домов Казани. Судя по кадрам видео, на которое ссылается ведомство, мужчина оскорбляет, кричит и бьет мальчика, объясняя свои действия тем, что "иначе он не поймет".