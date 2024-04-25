Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": следователи возбудили дело после избиения детей в детсаду

"Безопасный город": следователи возбудили дело после избиения детей в детсаду

Лайнер "Сергей Дягилев" отправился в круиз после задержки

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудница одного из детских садов в Щелкове несколько раз ударила ребенка во время прогулки.

О том, что видно на видео, и что грозит воспитательнице – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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