25 апреля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": следователи возбудили дело после избиения детей в детсаду
Следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудница одного из детских садов в Щелкове несколько раз ударила ребенка во время прогулки.
О том, что видно на видео, и что грозит воспитательнице – в программе "Безопасный город".
Читайте также
- Омбудсмен заявила, что семья ребенка с переломами из Истры состоит на учете
- Дело возбудили после того, как женщина в Пушкине ранила ножом 10-летнюю дочь