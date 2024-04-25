Девять человек пострадали в ДТП в Новосибирской области

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Девять человек пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" и грузовика Howo в Новосибирской области. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на странице региональной службы "112" в соцсети "ВКонтакте".

По данным службы, ДТП произошло на 125-м километре трассы федерального значения Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе. В результате аварии грузовое авто опрокинулось. На месте задействованы сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и ЕДДС.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области погиб один человек в ДТП с рейсовым автобусом, еще 13 пострадали. Авария случилась на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе. Рейсовый автобус Астрахань – Москва столкнулся с грузовым автомобилем "МАН".

До этого три автомобиля и автобус столкнулись на остановке общественного транспорта в Саратове. В результате аварии травмы получили водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114, мужчины 1997 и 1976 годов рождения, а также два пешехода – женщины 36 и 42 лет.