Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В этом сезоне от Северного и Южного речных вокзалов теплоходы пойдут в почти 50 крупных городов и населенных пунктов России. На речном транспорте из Москвы можно отправиться в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Плес. Ожидается, что причалы двух вокзалов за сезон примут и отправят круизные теплоходы более 2,3 тысячи раз.

Масштабный мотофестиваль состоится 11 мая. По городу поедет колонна из тысяч мотоциклистов. В 2024 году маршрут пройдет по Садовому кольцу со стартом и финишем на Воробьевых горах.

"Для гостей мотофестиваля проведем бесплатные мероприятия с выступлениями артистов и каскадеров. Число мотоциклистов в Москве растет с каждым годом, на данный момент их более 100 тысяч. Масштабные фестивали к открытию и закрытию мотосезона напоминают о том, как важно соблюдать правила безопасного вождения. Приглашаю всех присоединиться к праздничной программе и желаю приятных поездок в этом сезоне", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря новому проекту "Искусство в метро" художники могут создавать свои работы в метро, а пассажиры – знакомиться с искусством. Встретить художников уже можно на станциях "Киевская", "Парк культуры" и "Достоевская".