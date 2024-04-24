Некоторые утренние рейсы поездов "Аэроэкспресса" в Шереметьево отменят 29–30 апреля

"Аэроэкспресс" отменил некоторые утренние рейсы до аэропорта Шереметьево и обратно 29 и 30 апреля. По словам перевозчика, это связано с ремонтом на железной дороге.

В привычный график поезда вернутся, начиная с 12:30 – по направлению в аэропорт, и с 11:00 – в сторону города. На время ограничений пассажиров просят пересесть на экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.