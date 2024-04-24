Пожар в частной автомастерской потушили в Кузбассе

Частная автомастерская загорелась в Кузбассе. На место прибыли пожарные. Они вынесли из здания пять баллонов: три из них с кислородом, еще два – с пропаном.

В настоящее время пожар потушен. Огонь успел распространиться на 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.