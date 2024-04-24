24 апреля, 12:00Происшествия
Пожар в частной автомастерской потушили в Кузбассе
Частная автомастерская загорелась в Кузбассе. На место прибыли пожарные. Они вынесли из здания пять баллонов: три из них с кислородом, еще два – с пропаном.
В настоящее время пожар потушен. Огонь успел распространиться на 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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