Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Китае

Проливные дожди в Китае стали причиной разрушительных наводнений. В провинции Гуандун уже как минимум три города подтоплены. Мощные потоки разрушили десятки домов, людям приходится бросать их и эвакуироваться. Из-за бушующей стихии погибли как минимум 4 человека, еще 10 пропали без вести.



Тем временем в Индии уже сутки пытаются потушить самую большую в стране свалку Газипур. Пожар уже охватил площадь, превышающую 40 футбольных полей. Возгорание началось из-за скопившегося в теле полигона газа. Эксперты уже заявляют об экологической катастрофе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.