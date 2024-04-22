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22 апреля, 19:30

Происшествия

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Китае

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Китае

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Проливные дожди в Китае стали причиной разрушительных наводнений. В провинции Гуандун уже как минимум три города подтоплены. Мощные потоки разрушили десятки домов, людям приходится бросать их и эвакуироваться. Из-за бушующей стихии погибли как минимум 4 человека, еще 10 пропали без вести.

Тем временем в Индии уже сутки пытаются потушить самую большую в стране свалку Газипур. Пожар уже охватил площадь, превышающую 40 футбольных полей. Возгорание началось из-за скопившегося в теле полигона газа. Эксперты уже заявляют об экологической катастрофе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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