Трамваи №17 задерживаются на проспекте Мира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержка трамваев №17 произошла на проспекте Мира. Столичный Дептранс предупреждает пассажиров в телеграм-канале.

"На проспекте Мира (в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна") задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменен", – говорится в публикации ведомства.

Граждан просят быть внимательными.

Ранее объездную трамвайную линию запустили на Большой Черемушкинской улице. Ее проложили на время строительства перегона Троицкой линии метро между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова.

Уточнялось, что там ходят трамваи 26 и 38, которыми по будням пользуются примерно по 30 тысяч человек.