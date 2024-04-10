Объездную трамвайную линию запустили на Большой Черемушкинской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временная объездная трамвайная линия начала свою работу на Большой Черемушкинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул заммэра Максим Ликсутов, линию возвели на время строительства перегона Троицкой линии метро между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова. Здесь ходят трамваи 26 и 38, которыми по будням пользуются примерно по 30 тысяч человек.

"Транспорт продолжит курсировать по своим обычным маршрутам. Пассажиры не заметят никаких неудобств", – сказал он.

Схему разработали специалисты департамента, в результате удалось и сохранить проезд трамвая и не перекрывать всю улицу. При этом рабочие смогли продолжить строительство метрополитена, добавили в департаменте.

В этом месте пройдет туннель от станции "Крымская" до "Академической", а благодаря открытию последней у жителей 4 районов города улучшится транспортное обслуживание. Сергей Собянин уточнял, что будущая станция очень важна, так как позволит открыть пересадку на Калужско-Рижскую линию, благодаря чему соседняя одноименная станция разгрузится на 20%.

В настоящее время строители ведут строительство первой очереди Троицкой линии между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка". Всего в состав первого участка войдет 11 станций и 26 километров туннелей. Возвести их планируется уже до конца 2024 года.