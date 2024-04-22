22 апреля, 14:15Происшествия
Шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста в Москве могут арестовать 22 апреля
В суд поступило ходатайство об аресте шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста в столичном Люблине. Речь идет о Шахине Аббасове, его родственниках и друзьях.
Замоскворецкий суд рассмотрит материалы дела в понедельник, 22 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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