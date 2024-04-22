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22 апреля, 14:15

Происшествия

Шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста в Москве могут арестовать 22 апреля

Шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста в Москве могут арестовать 22 апреля

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В суд поступило ходатайство об аресте шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста в столичном Люблине. Речь идет о Шахине Аббасове, его родственниках и друзьях.

Замоскворецкий суд рассмотрит материалы дела в понедельник, 22 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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