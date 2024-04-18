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18 апреля, 16:30

Происшествия

Новости мира: 11 тыс человек эвакуировали из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии

Новости мира: 11 тыс человек эвакуировали из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии

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В Индонезии эвакуировали 11 тысяч человек из-за извержения вулкана Руанг. В течение 19 апреля он выбросил столб пепла высотой более 300 метров. Уровень опасности в районе вулкана повысили до третьего из четырех по принятой в Индонезии классификации извержений. К горе запретили приближаться ближе чем на четыре километра. Власти опасаются, что вулкан может спровоцировать возникновение цунами.

Пожар в историческом здании биржи в Копенгагене не могут потушить в течение трех суток. Огонь уничтожил большую часть 400-летней постройки, знаменитый шпиль рухнул. Пожарные пытаются спасти внешние стены. Параллельно с тушением огня идут работы по укреплению фасада здания, чтобы не дать ему обрушиться на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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