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17 апреля, 18:16

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Telegraph: взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Британии

Взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Британии

Фото: AP Photo/Scott Heppell

На заводе по производству боеприпасов компании BAE Systems в Уэльсе в Великобритании произошел взрыв. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источник в компании.

По предварительной информации, взрыв произошел внутри здания. Экстренные службы отправились на фабрику компании в Гласкоде в Монмутшире. О пострадавших не сообщалось.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу. Взрыв прогремел ночью в зоне экономического развития города Наньтун на предприятии по производству алюминиевых штанг.

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