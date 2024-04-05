Воинскую часть атаковал беспилотник в Приднестровье

Фото: телеграм-канал Readovka

Дрон-камикадзе 5 апреля атаковал воинскую часть в Приднестровье. Об этом министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР) сообщило на своем сайте.

В публикации указано, что атака воинской части, расположенной в шести километрах от приднестровско-украинской границы, была совершена в 14:35. Целью была радиолокационная станция. Там есть небольшие повреждения, жертв нет, говорится в тексте.

По данным министерства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также возбуждено уголовное дело.

В марте МГБ ПМР сообщало, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Тирасполя, вследствие чего на территории аэродрома были пожар и взрыв. По данным прессы, в результате сгорел вертолет.

Позже в МИД республики заявили, что атака на вертолет – это теракт. В дипведомстве осудили эти действия и добавили, что они угрожают людям, миру и безопасности на берегах Днестра.