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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, из-за этого на территории произошел взрыв и пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел на территории одной из воинских частей Тирасполя. Предварительно, причиной ЧП стала атака дрона-камикадзе, полет которого зафиксировали со стороны Клеверного моста.

Ведомство уточнило, что жертв нет. Правоохранительные органы работают, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, в результате атаки сгорел находившийся на аэродроме вертолет.

Ранее Тирасполь попросил Россию активизировать шаги по дипломатическому урегулированию приднестровского конфликта. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

В МИД РФ, комментируя просьбу Тирасполя о помощи из-за давления Молдавии, заявили, что защита жителей Приднестровья является одним из приоритетов России. Более того, в ведомстве подчеркнули, что просьбы Приднестровья всегда с особым вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.