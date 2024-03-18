МИД Приднестровья назвал терактом удар дрона-камикадзе по Ми-8 в Тирасполе

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Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики считает, что атака на военный вертолет, которая произошла на аэродроме в Тирасполе, является терактом. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В министерстве осудили подобные действия, указав на то, что они угрожают жизни и здоровью людей, миру и безопасности на берегах Днестра. При этом в сообщении сказано, что народ Приднестровья не допустит в свой адрес запугиваний и объединится перед внешними угрозами.

"Замалчивание отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года, является негативным фактором, провоцирующим продолжение террористических атак", – подчеркнули в МИД ПМР.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что реакция молдавских властей на это происшествие неадекватна и, по сути, поощряет обострение конфликта. В результате министерство направило обращения участникам формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от Евросоюза и США), потребовав от них занять проактивную позицию, чтобы в дальнейшем не допускать эскалацию напряженности и помочь в создании условий для цивилизованного урегулирования ситуации.

В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета Приднестровья уточнили, что удар по военному вертолету Ми-8 на аэродроме в Тирасполе был осуществлен FPV-дроном.

"На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания", – сказано в сообщении.

В связи с этим следователи уже запланировали проведение экспертизы, которая позволит выявить взрывчатое вещество, установленное на дроне. СК Приднестровья возбудил уголовное дело по статье о диверсии.

Президент Молдавии Майя Санду при этом назвала провокацией удар по военному вертолету в Приднестровье, которая направлена на сохранение напряженности среди граждан. Она также заявила, что придерживается той же позиции, что и правительство, которое исключило причастность Украины к подрыву, передает ТАСС.

17 марта министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что дрон-камикадзе, полет которого зафиксировали со стороны Клеверного моста, атаковал воинскую часть Тирасполя, из-за этого на территории аэродрома произошел взрыв и пожар. По данным СМИ, в результате этого инцидента сгорел вертолет.

Спустя время молдавское правительство не подтвердило информацию об ударе с территории Украины дроном-камикадзе по военной базе в Приднестровье.

