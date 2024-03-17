Правительство Молдавии опровергло удар дрона-камикадзе по Приднестровью

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Молдавское правительство не подтвердило информацию об ударе с территории Украины дроном-камикадзе по военной базе в Приднестровье. Об этом в своем телеграм-канале заявила пресс-служба Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.

"Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион", – говорится в сообщении.

17 марта министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, из-за этого на территории произошел взрыв и пожар. Там уточнили, что инцидент произошел на территории одной из воинских частей Тирасполя. Предварительно, причиной ЧП стала атака дрона-камикадзе, полет которого зафиксировали со стороны Клеверного моста.

Ранее Тирасполь попросил Россию активизировать шаги по дипломатическому урегулированию приднестровского конфликта. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Решение обратиться за помощью к РФ из-за давления Молдавии в Приднестровье до этого приняли участники съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Тирасполе. Инициатором такого шага стал президент республики Вадим Красносельский.



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