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Евросоюз призвал стороны конфликта в Приднестровье к диалогу и мирному урегулированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Конечно, ЕС следит внимательно за ситуацией в Молдавии и Приднестровье. Мы полагаем, что стабильность в регионе в интересах населения обеих сторон", – подчеркнул он.

По словам представителя объединения, Евросоюз поддерживает контакты с властями Молдавии.

Ранее участники съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Тирасполе, приняли решение обратиться за помощью к РФ из-за давления Молдавии в Приднестровье. Инициатором такого шага стал президент республики Вадим Красносельский.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев позже уточнил, что республика ожидает от РФ активизации шагов по дипломатическому урегулированию приднестровского конфликта. Он подчеркнул, что ответа от России ожидают не только власти Приднестровья, но и люди, проживающие на его территории.

В свою очередь, в МИД РФ отметили, что защита жителей Приднестровья является одним из приоритетов России. Более того, в ведомстве подчеркнули, что просьбы Приднестровья всегда с особым вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.

