Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления Молдавии

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Власти непризнанного Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, сообщает ТАСС.

По данным агентства, такое решение приняли участники съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.

Они планируют обратиться к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в связи с уникальным положительным опытом российского миротворчества на Днестре, а также статусом гаранта и посредника в переговорном процессе.

Кроме того, отмечается, что на территории непризнанной республики постоянно проживают более 220 тысяч россиян.

В конце прошлого года в Приднестровье выступили за сохранение и усиление миротворческой операции в качестве единственной гарантии безопасности граждан. Председатель Верховного Совета непризнанной республики Александр Коршунов уточнил, что ее прекращение можно обсуждать только после урегулирования отношений между республикой и Молдавией.

Как отметил спикер парламента, Кишинев долгое время пытается добиться вывода группы российской армии и переформатирования действующей миротворческой операции. По его словам, после ввода миротворцев РФ на берегах Днестра возник мир. После этого уже не было человеческих жертв, добавил председатель парламента. В частности, Коршунов назвал миротворческую операцию эффективным и успешным механизмом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Молдавии прикладывают все усилия, чтобы размыть и отменить нейтральный статус республики. Она обратила внимание, что такая ситуация вызывает беспокойство в Приднестровье, где граждане ранее уже сталкивались с последствиями "милитаристской игры Кишинева".

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