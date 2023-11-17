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В Молдавии прикладывают все усилия, чтобы размыть и отменить нейтральный статус республики, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Так дипломат прокомментировала очередные поставки западного оружия Молдавии.

"Руководство Молдавии последовательно добивается размывания и отмены нейтрального статуса страны, закрепленного в ее конституции, и не перестает сетовать на то, что большинство молдаван с этим не согласно", – говорится в заявлении.

Захарова обратила внимание, что такая ситуация вызывает беспокойство в Приднестровье, где граждане ранее уже сталкивались с последствиями "милитаристской игры Кишинева".

Ранее директор тираспольского Института социально-политических исследований Игорь Шорников заявил, что Кишинев фактически готовится к вооруженному конфликту с Москвой. По его мнению, среди целей главы Молдавии Майи Санду было вытеснение РФ из региона.

Между тем молдавский лидер призывала отказаться от сотрудничества с российской стороной для продвижения в народе европейских ценностей. Она указала, что не только обычные граждане должны говорить о поддержке западных ценностей, но и политики.



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